Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekipler seferberlik ilan etti. Maden ocağında mahsur kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarış başladı.
Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken maden ocağından hafif yaralı olarak çıkarılan genç bir işçinin sözleri herkesi kahretti. Sağlık ekiplerinin kollarında ambulansa getirilen işçi hastaneye gitmek yerine arkadaşlarının yanında kalmak istedi. Ambulansa binmeyi reddeden işçi kendisinin iyi olduğunu söyleyerek, "Hayır ben gitmeyeceğim ağabey. Ben iyiyim. Beni götürmeyin sakın ağabey. İki dakika durayım şurada gideceğim" dedi.
Maden ocağında mahsur kalan arkadaşlarına yardıma gitmek isteyen işçinin sözleri yürekleri dağladı. Sağlık ekipleri işçiyi güçlükle ikna edip ambulansa bindirdi.
Son Dakika › Güncel › Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey - Son Dakika