Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak

16.10.2022 00:13

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 madencimizin şehit olduğu maden patlaması Türkiye'yi yasa boğarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacağını dile getirdi. Buna göre, maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında önceki gün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır. Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

"AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarda sık sık maden şehitlerinin yakınlarının yalnız bırakılmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız" dedi.

AİLELERE 1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra maden şehidi ailelerine yapılacak yardım tutarı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu. Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.

Buna göre, maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı

Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 00:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement