AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar

Amasra ilçesinde saat 18.15'te Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden sahasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi de yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMAYI AFAD YAPTI

AFAD patlamanın nedeninin 'trafo' kaynaklı olduğunu açıklarken; bir süre sonra açıklamasını sildi. AFAD'ın açıklamasını silmesi kafaları karıştırırken; resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapıldı.

"SEHVEN PAYLAŞILMIŞTIR"

Açıklamada yapılan 'trafo kaynaklı' açıklamasının sehven yapıldığı belirtilerek, "Bartın ili Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir'' denildi.