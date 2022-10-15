Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam meydana gelen maden patlamasında 40 madenci yaşamını yitirdi. 58 kişinin sağ çıktığı madenden kurtarılan 11 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

BAKANLAR ART ARDA AÇIKLAMA YAPTI

Faciayla ilgili son durumu aktarmak üzere bölgeye giden bakanlar kameralar karşısına geçti. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cay kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu. Soylu'nun ardından bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

"HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK"

Ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "İçeride yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor." açıklamasını yaptı. Dönmez, "Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmaz." dedi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bakanların ardından mikrofonun uzatıldığı Türk-İş Bakanı Ergün Atalay ise "Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi 3 hafta evvel buradaki işçi arkadaşlarım, 'Bakan bey burayı ziyaret edecek sen de gelir misin?' dediler. Ben de onlarla buraya geldim. Madencilerin sıkıntılarını, problemleri ne varsa Bakan beye ilettik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bugün de bu olayla ilgili olarak buradayız. Değerli arkadaşlar bu bölgede bugüne kadar 5 binin üzerinde şehit var. 40 kardeşimiz daha buna eklendi. Sendika başkanları, arkadaşlar hep burada. Cenazelerimizi defnedelim önce. Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin olduğu bölge burası. Türkiye'de ne bir iş kazası, problem varsa biz işçiler buradan destek alıyorduk. Ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Defin işlemlerinden sonra bakanlarımızla nedir, ne değildir ortaya koyar her şeyi detaylı bir şekilde konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama son olmuyor. İnşallah bu kez son olur." ifadelerini kullandı.