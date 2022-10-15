Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır.

"KARDEŞİM 15 GÜN ÖNCE GAZ KAÇACAĞI VAR DEDİ"

Türkiye'yi yasa boğan patlamada bir ihmal olup olmadığı tartışılırken yaşamını yitiren madencilerden Rahman Özçelik'in ablasının sözleri olayı farklı bir boyuta taşıyacak. Kendisini teselli etmek için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yanan acılı kadın, "Kardeşim bundan 15 gün önce madende gaz kaçağı olduğunu bize söyledi. Bizi patlatacaklar abla dedi. İçine doğdu. Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dün Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden madenciler, baba ocaklarından son yolcuklarına uğurlanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Rahman Özçelik de başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere devlet büyüklerinin katıldığı törenle Makaracı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

"EN UFAK BİR İHMAL BİLE KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK"

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah sosyal medya hesabından ihmal iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır" ifadelerine yer verdi.