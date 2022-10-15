Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı? - Son Dakika
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Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?

15.10.2022 17:02

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken ölen madencilerden birinin ablası kendisini teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı. Kardeşini kaybeden acılı kadın yaptığı konuşmada, "Kardeşim bundan 15 gün önce madende gaz kaçağı olduğunu bize söyledi. Bizi patlatacaklar abla dedi. İçine doğdu. Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır.

"KARDEŞİM 15 GÜN ÖNCE GAZ KAÇACAĞI VAR DEDİ"

Türkiye'yi yasa boğan patlamada bir ihmal olup olmadığı tartışılırken yaşamını yitiren madencilerden Rahman Özçelik'in ablasının sözleri olayı farklı bir boyuta taşıyacak. Kendisini teselli etmek için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yanan acılı kadın, "Kardeşim bundan 15 gün önce madende gaz kaçağı olduğunu bize söyledi. Bizi patlatacaklar abla dedi. İçine doğdu. Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

41 kişiye mezar olan maden ocağında ihmal var mı? Ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dün Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden madenciler, baba ocaklarından son yolcuklarına uğurlanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Rahman Özçelik de başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere devlet büyüklerinin katıldığı törenle Makaracı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

41 kişiye mezar olan maden ocağında ihmal mı var? Ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı

"EN UFAK BİR İHMAL BİLE KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK"

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah sosyal medya hesabından ihmal iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

41 kişiye mezar olan maden ocağında ihmal mi var? Ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı
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SON DAKİKA: Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı? - Son Dakika
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