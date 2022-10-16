41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında son durum! Yangın devam ediyor, yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ağır

Bartın'da cuma günü bir maden ocağında meydana gelen patlamada 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının detayları şu şekilde:

"Dün saat 18.15 civarında Amasra'da bir patlama meydana geldi. Türkiye'nin birçok yerinden arama kurtarma için, destek için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin Enerji Bakanlığı'na bağlı kurumlar, AFAD'dan Sağlık Bakanlığı'na, Kızılay'dan UMKE'ye kadar bütün arama kurtarma ve sağlık personellerimiz seferber oldu. İsterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve büyük bir çaba sarf edildi" dedi.

"EN KÜÇÜK MAĞDURİYETE DAHİ İZİN VERİLMEYECEK"

Faciayı haber alır almaz olay yerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hayatını kaybeden madencilerin aileleri ile buluştu. Acılı ailelere baş sağlığı dileyen Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız" dedi.

AİLELERE 1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra maden şehidi ailelerine yapılacak yardım tutarı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.

BAKAN KOCA: 5 İŞÇİNİN DURUMU CİDDİ

Fahrettin Koca, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyareti sonrası basına açıklamalarda bulunan Koca, "Biraz önce hastalarımızı ziyaret ettim. Her biriyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeleri yaptık. Devamında da yakınlarına bilgi verdik. 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65 ila 85 arasında değişmekte. Hatta bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda arrest dediğimiz, kalbinin durduğu ve canlandırma ile geri dönen bir hastamızdı. O hastamızın düne göre durumunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yanık hastalarının durumlarının yani 5 hastanın durumlarının ciddi olduğunu, özellikle ilk 4 günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın yanık merkezinde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

TAHKİMAT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Öte yandan yetkililer madende çıkan yangının hala devam ettiğini aktardı. -300, -350 kotları arasında süren yangına itfaiyenin asansörle indiği belirtildi. Yangını söndürmek için "baraj sistemi" denilen bir yöntemin kullanılacağı öğrenilirken, işlem sonrası bölgede tahkimat çalışması yapılacağı açıklandı.

MADEN OCAĞINDA TAHKİMAT NE ANLAMA GELİYOR?

Maden ocağını teşkil eden galeri, kuyu ve üretim yerlerini mal ve can emniyeti bakımından çalışılabilir duruma sokmak ve çalışılabilir durumda tutmak için yerine göre ağaç, demir ve beton kullanılarak yapılan takviye, tahkimat demektir.

YARALI KURTULAN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Patlamadan yaralı kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu, yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavi gören evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, eksi 300 kotunda büyük bir cendere yaşadığını söyledi.

"20-25 METRE YERDE SÜRÜKLENDİM"

Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum." diye konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.