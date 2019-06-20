Son Dakika Haberleri: Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketi yaşanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketi yaşanıyor

1 saat önce

Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağışla birlikte sel felaketi yaşandı.

Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağışla birlikte sel felaketi yaşandı. Beldenin çoğu bölgesinde ulaşım sağlanamazken küçük bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Hasankadı beldesinde iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağış sonrası adeta sel felaketi yaşandı. Bölgeye bazı noktalardan ulaşım sağlanamazken dereler taştı. Yollar ve tarlalar su ile doldu. Ekipler bölgeye seferber edildi. AFAD ve iş makinelerinin bölgedeki çalışması sürüyor. Öte yandan küçük bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddia edildi. Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
(Akif Yaman/İHA)
Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketi yaşanıyor
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
sel, bartın, hasankadı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Bartın'daki sağanak Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketi yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]