Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketi yaşanıyor
1 saat önce
Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağışla birlikte sel felaketi yaşandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
'ın Hasankadı
beldesinde şiddetli yağışla birlikte sel felaketi yaşandı. Beldenin çoğu bölgesinde ulaşım sağlanamazken küçük bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Hasankadı beldesinde iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağış sonrası adeta sel felaketi yaşandı. Bölgeye bazı noktalardan ulaşım sağlanamazken dereler taştı. Yollar ve tarlalar su ile doldu. Ekipler bölgeye seferber edildi. AFAD
ve iş makinelerinin bölgedeki çalışması sürüyor. Öte yandan küçük bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddia edildi. Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
(Akif Yaman/İHA)
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