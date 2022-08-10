Paramedik çift, plajda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu hayata döndürdü

Bartın'ın Hatipler plajında denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, paramedik bir çiftin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Hatipler plajında serinlemek için denize giren 11 yaşındaki Y.A.Y. ve 13 yaşındaki E.Z. bir anda dalgaların arasında kaldı. Kıyıya dönemeyen çocukların yardım çığlıkları üzerine plajda görevli cankurtaranlar jetskilerle gençlerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan gençlerden Y.A.Y.'nin bilinci ve solunum yolunun kapalı olduğu anlaşıldı.

Tatil için Karabük'ten Bartın'ın Hatipler plajına gelen Karabük İl Sağlık Müdürlüğün 112 servisinde paramedik olarak görevli Ramazan Özduran ve eşi Y.A.Y.'nin solunum yolunu kaşıkla açıp suni teneffüse başladı. Bir süre sonra nefes almaya başlayan Y.A.Y., kısa süre içinde bölgeye ulaşan 112 ambulansı ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşiyle birlikte boğulma tehlikesi geçiren genci hayata döndüren Ramazan Özduran olay anında yaşananları anlatarak, "Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde paramedik olarak çalışmaktayım. Eşimde Karabük 112'de paramedik olarak çalışmakta. İzinli olduğum günde nöbet boşluğumda Bartın'a Hatipler plajına tatile gelmiştim. Eşim plajda kumsaldaydı ben manavdan bir şeyler alıyordum. Sonra oradan bağrışmalar geldi. Boğulma vakası var dediler plajda. Herkes bir yere doğru koşmaya başladı. Ben manavdan poşetlerimi bırakıp denize doğru koşmaya başladım. Ben plaja geldikten sonra bir kişi sudan çıkarılmış şekildeydi. Önce onun yanına koştum. Gittim, yanına gittiğimde bilinci açık, genel durumu iyiydi. Uygun pozisyon vermişler. Sorulara filan yanıt veriyordu genel durumu gayet iyiydi. Oradan çıktıktan sonra bir tane daha var dediler. Onun durumu daha kötü dediler. Biraz sol tarafımdaydı, ilk hastaya göre biraz daha sol taraftaydı. Onun yanına gittiğimde eşim hastanın yanındaydı zaten. İlk müdahalesine başlamış, uygun pozisyonu filan vermişti. Solunum yoktu, nabız vardı, bilinci kapalıydı. Hava yolu kapalıydı hava yolu tıkanıktı. Uygun pozisyonu verdi sonra işte hava yolu tıkanıklığını açmak için oradan restorandan, yakın çevreden halktan bir kaşık istedik. Bir kaşık getirilmesini söyledik. Kaşığı getirdiler, biz o sırada suni teneffüs vermeye çalışıyoruz ama hava yolu tıkalı. Yine de elimizden geldiği kadar verdik. Sonra kaşık geldi hava yolunu açtık. Suni solunuma devam ettik. Sekiz-on defa solunum verdik. Nabız vardı hala bu süreçte. Sürekli nabzı kontrol ettik tabi. Sonra hasta 3-4 defa aspire ettiği suyu kustu, çıkardı. Sonra biraz hastanın genel durumu iyiye doğru döndü. Hipotermisi vardı. Vücut ısısını korumak için plajdan bulduğumuz havlular battaniyelerle üstünü örttük vücut ısısını koruduk. Bu olayların birkaç dakika sonrasında da tamamen kendine geldi. Gözlerini açtı, sorularımıza yanıt vermeye başladı. Genel durumu iyi bir şekilde gelen ambulans ekiplerine teslim ettik hastayı. En yakın hastaneye çıkış yaptılar" dedi.

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerden hastaneye kaldırılan Y.A.Y.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN