Son Dakika Haberleri: Bartın'ın il oluşunun 28. yılı
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'ın il oluşunun 28. yılı

22 dakika önce

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın'ın il oluşunun 28. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bartın'ın il oluşunun 28. yılı, System.String[]

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın'ın il oluşunun 28. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akın, mesajında, 7 Eylül 1991 tarihinde il statüsüne kavuşan kentin, sosyal, kültürel, ve ekonomik olarak büyük değişimler gösterdiğini, her geçen yıl ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu, 3 bin yıllık köklü geçmişe sahip Karadeniz'in incisi konumundaki Bartın'ın, tarihi kültürel mirası ve cana yakın insan yapısıyla her zaman önemli yerde olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 74. ili olan bu güzel kentte yaşayan insanlar ve yerel yöneticiler olarak bu önemin farkında olarak, ilimizin gelişmesi için büyük bir çabayla hareket etmekteyiz. 28 yıllık süreçte ilimizin gelişmesine katkı sunan başta sayın valilerimiz olmak üzere, bu güne kadar görev yapan bakan ve milletvekillerimize, kanaat önderlerine, kamu kurum yöneticileri ve çalışanlarına, oda ve meslek teşekküllerine, sivil toplum kuruluşlarına, Bartın dışında yaşayan fakat yüreği Bartın için çarpan herkese en içten saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel Bartın'ımızın il oluşunun 28. yıl dönümü kutlu olsun."

Cemal Akın, Karadeniz, Bartın, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkili olan dolu yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü
Günlük burç yorumları 6 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'ın il oluşunun 28. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]