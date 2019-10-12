Son Dakika Haberleri: Bartın'ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi
Son Dakika Spor Bartın'ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi

Bartın'ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi

9 dakika önce

Bartın'da bir spor kulübü tarafından ilk kadın futbol takımı kurularak, Amatör Spor Haftası kapsamında sahaya çıktı.

Bartın'ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi, System.String[]

Bartın'da bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübü tarafından ilk kadın futbol takımı kurularak, Amatör Spor Haftası kapsamında sahaya çıktı.


Bartın'ın Amatör Lig ekiplerinden Kemerspor Kulübü kentte bir ilki yaparak Kadın Futbol Takımı kurdu. Takımın kemik karosunu oluşturan kulüp futbolcuların başına da Antrenör olarak Öznil Özden'i getirdi. Ocak ayında Türkiye Yıldızlar Şampiyonasına katılacak olan Kadın Futbol Takımı seneye de 3 ligde mücadele edecek. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilk kez sahaya çıkan takımdan oldukça umutlu olduklarını belirten eski kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi Yusuf Ziya Aldatmaz, "Kemerspor Bartın'da alt yapıya en fazla önem veren kulüptür. Bartın'da çok sayıda ilki biz yaptık. Kadın futbol takımı kurmakta bize nasip oldu. Bu konuda mevcut başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadın futbolda da alt yapıyı oluşturacağız ve iyi noktalara geleceğiz" dedi.


Kulüp Başkanı Hüseyin Özkan'da 2020'nin Eylül ayında 3'üncü lige başlayacaklarını ifade etti. Diğer yandan Amatör Spor Haftası kapsamında kulüp futbolcularından oluşturulan 2 takım karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 sonuçlanırken, sporculara madalyaları Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir ve kulüp yöneticileri tarafından takıldı. - BARTIN

Futbol, Bartın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milliler golden sonra asker selamı verdi!
Selin Ciğerci, kalça dansı performansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:30:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'ın ilk kadın futbol takımı sahaya indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]