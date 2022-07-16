Yaklaşık bin 200 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, diğer erkek muhtar adayı rakibine 600 oy fark atarak seçimi kazanan Aysel Özveren 2019 yılına kadar sürdürdüğü muhtarlık görevini yeniden aday olmayarak bıraktı. - BARTIN

Bartın'da yaklaşık 40 yıl merkeze bağlı Köyortası Mahallesi muhtarlığı görevini yürüten Şenol Altan Özveren'in 2005'de vefat etmesinin ardından mahalle muhtarlığı için 2006 yılında ara seçim yapıldı. Şenol Altan Özveren'in eşi Aysel Özveren de eşinden boşalan muhtarlık koltuğu için aday oldu.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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