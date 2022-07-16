Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

16.07.2022 16:01
Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Köyortası mahallesi eski muhtarı Aysel Özveren son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Köyortası mahallesi eski muhtarı Aysel Özveren son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Köyortası mahallesinde 2005 yılından 2019 yılına kadar muhtarlık görevini yürüten 76 yaşındaki Aysel Özveren geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özveren için evinin önünde helallik alınmasının ardından Aşağı Camii de (Şadırvan Camii) cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Özveren ailesi fertlerinin yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 22. Dönem Bartın Milletvekili Mehmet Asım Kulak, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, CHP İl Başkanı Selim Karakaş, MHP İl Başkanı Ercümet Özçelik, Memleket Partisi Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Özveren'in cenazesi Halatçıyaması asri mezarlığında toprağa verildi.

Muhtar eşinin vefatının ardından aday olmuştu

Bartın'da yaklaşık 40 yıl merkeze bağlı Köyortası Mahallesi muhtarlığı görevini yürüten Şenol Altan Özveren'in 2005'de vefat etmesinin ardından mahalle muhtarlığı için 2006 yılında ara seçim yapıldı. Şenol Altan Özveren'in eşi Aysel Özveren de eşinden boşalan muhtarlık koltuğu için aday oldu.

Yaklaşık bin 200 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, diğer erkek muhtar adayı rakibine 600 oy fark atarak seçimi kazanan Aysel Özveren 2019 yılına kadar sürdürdüğü muhtarlık görevini yeniden aday olmayarak bıraktı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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