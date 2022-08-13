Denizde kalp krizi geçirdi, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Denizde kalp krizi geçirdi, hastanede kurtarılamadı

13.08.2022 20:42
Denizde kalp krizi geçirdi, hastanede kurtarılamadı

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde, denizde kalp krizi geçiren Mehmet Öztürk (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde, denizde kalp krizi geçiren Mehmet Öztürk (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'da oturan Mehmet Öztürk, ailesiyle birlikte İnkum tatil beldesine geldi. Öztürk, denize girdiği sırada fenalaşarak yardım istedi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Öztürk'e ilk müdahale kumsalda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Öztürk, Kalp Krizi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kalp krizi geçirdi, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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