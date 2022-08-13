Bartın 'da oturan Mehmet Öztürk, ailesiyle birlikte İnkum tatil beldesine geldi. Öztürk, denize girdiği sırada fenalaşarak yardım istedi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Öztürk'e ilk müdahale kumsalda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Öztürk, Kalp Krizi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizde kalp krizi geçirdi, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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