Denizde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

13.08.2022 20:36
Denizde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Bartın'ın İnkumu Plajı'nda serinlemek için denize giren ve bir anda fenalaşan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bartın'ın İnkumu Plajı'nda serinlemek için denize giren ve bir anda fenalaşan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnkumu sahilinde öğle saatlerinde denize giren 78 yaşındaki Mehmet Öztürk, denizin içindeyken bir anda fenalaştı. Öztürk'ün fenalaşıp düştüğünü fark eden vatandaşlar yaşlı adamı kaldırarak cankurtaranlardan yardım istedi. Hızla bölgeye ulaşan cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Öztürk'e sahilde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Olay yerine ulaşan 112 ekiplerince de müdahalede bulunulan Öztürk daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Öztürk'ün kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Mehmet Öztürk, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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