BARTIN'IN KÖYDE KAR KALINLIĞI 1,5 METRE - Son Dakika

BARTIN'ın 500 rakımlı Aydınlar köyünde 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli 300 nüfuslu Aydınlar Köyü'nde 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 1,5 metrelik kar örtüsü oluştu. İl Özel İdare ekipleri tarafından iş makinesiyle köyün yolu ulaşıma açıldı. 500 rakımda bulunan köyde kar yağışının durmasının sonrasında vatandaşlar hem çatılardaki karları hem de araçlarının üzerindeki karları temizledi. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle evlerin çatılarından 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

'BİZ MART AYINDA BÖYLE KAR GÖRMEDİK'

Köyde yaşayan Ramazan Kızılkum, 'Geçen hafta kar yağışı başladı. Çok kar yağdı Aracımı bulmak için çok uğraştım, kar örtüsü tamamen aracımı kaplamış. Köyümüzde bulunan 80 yaşındaki insanlar mart ayında böyle kar yağışını hiç görmediklerini söylediler. Bizde şaşkınız. Bu ayda böyle kar ve soğuk görmemiştik.' dedi.