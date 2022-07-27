Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü - Son Dakika
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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

27.07.2022 11:23
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Mustafa Top (47), yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Mustafa Top (47), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Paşalılar köyünde meydana geldi. Orman işçisi Mustafa Top, kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Top, traktörle sağlık ekiplerinin ulaşabileceği noktaya taşındı. Bölgeye gelen ekipler, Top'un hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babası Top'un cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kurucaşile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü - Son Dakika

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