Olay Kurucaşile ilçesine bağlı Yaylacık mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 yaşındaki orman işçisi Mustafa Top motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Top'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kurucaşile, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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