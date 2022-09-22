3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar

Kaynak: AA

Kurucaşile, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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