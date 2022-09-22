Bartın'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Bartın'da sağanak etkili oluyor

22.09.2022 14:27
Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor.

Çayaltı köyünde derenin taşması sonucu Kurucaşile tünel şantiyesine ait atölye ile kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin birinci katını su bastı.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti.

Sahilde köylüler akıntıyla gelen odunları topladı.

Kurucaşile belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

YORUMLAR
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Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü 3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar 3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar
Kaynak: AA

Kurucaşile, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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