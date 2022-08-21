Mavi bayraklı 3 kilometre kumsalı bulunan İnkum'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatil beldesindeki bütün otoparklar ve yol kenarları araçlarla doldu. Jandarma ekipleri, İnkum boğaz kavşağında yolu kapatarak, sürücülerin devam etmesine izin vermedi. Sadece İnkum'da ikametgahı olanlar ile pansiyon ve otellerde kalanlara evrak gösterme şartıyla geçiş izni verildi. İnkum sahilindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnkum'da hafta sonu yoğunluğu; girişler kapatıldı - Son Dakika

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