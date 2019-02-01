Bartın'ın Nüfusu 198 Bin 999 Oldu

TÜİK'in, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2018 sonuçlarına göre Bartın'ın nüfusu 198 bin 999 oldu.

TÜİK'in, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2018 sonuçlarına göre Bartın'ın nüfusu 198 bin 999 oldu.



Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Bartın'da ise 198 bin 999 olan nüfusun 98 bin 913'ünü erkek nüfusu, 100 bin 86'ini ise kadın nüfusu oluşturdu. İlçe merkezlerinin nüfusu ise 83 bin 26 olarak açıklandı. Bu nüfusun 40 bin 769'unu erkek nüfusu, 42 bin 257'ini ise kadın nüfusu oluşturdu. Belde ve köylerin toplam nüfusu ise 115 bin 973 olarak açıklandı. Bu nüfusun 58 bin 144'ünü erkek nüfusu, 57 bin 829'unu ise kadın nüfusu oluşturdu. - BARTIN

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