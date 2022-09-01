200 YILLIK MISIR İMECESİ SÜRDÜRÜLÜYOR - Son Dakika
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200 YILLIK MISIR İMECESİ SÜRDÜRÜLÜYOR

01.09.2022 10:34
200 YILLIK MISIR İMECESİ SÜRDÜRÜLÜYOR

BARTIN'ın Ulus ilçesi Alıçlı köyünde yaklaşık 200 yıldır yapılan 'mısır imecesi' sürdürülüyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Alıçlı köyünde yaklaşık 200 yıldır yapılan 'mısır imecesi' sürdürülüyor. Bir araya gelen köylüler tarladan toplanan mısırları soyarak birbirlerine yardımcı oluyor. Köy muhtarı Okan Ünal, '200 yıldan bu yana vatandaşlarımızın bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içinde yaptığı bu etkinliği yaşatıyoruz. Önce mısırlar tarlalardan toplanarak, getiriliyor. Sonra hep birlikte mısırları soyarak, birbirlerine yardımcı oluyor' dedi. Ulus ilçesinde 6 köy muhtarlığı bir araya gelerek, 200 yıldır devam eden 'mısır imecesi' etkinliğini sürdürdü. Alıçlı köyünde toplanan mısır, muhtarlık binası önünde toplanan köylüler tarafından soyuldu. Soyulan mısırların iyi olanları öğütülmek için çuvallara konuldu, tohum olacaklar ise hazır hale getirildi. Mısırların kabukların soyulması aşamasında, vatandaşlar karşılıklı maniler ve türküler söyleyerek, hoşça vakit geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren mısır imecesi sonunda yöreye has 'malak çorbası' ikram edildi. Mısır imecesinin 200 yıldır 6 köyde yapıldığını söyleyen Alıçlı köyü muhtarı Okan Ünal, '200 yıldan bu yana vatandaşlarımızın bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içinde yaptığı bu etkinliği yaşatıyoruz. Mısırlar tarlalardan toplanarak, buraya getiriliyor. Sonra hep birlikte mısırları soyuyoruz. Mısır imecesi gecelerinde bir araya gelen vatandaşlarımız yine eskisi gibi atışmalı maniler ve türküler söylüyorlar' dedi.

'GELENEĞİN YAŞATILMASINDAN MUTLUYUM? Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, 'Uzun yıllar atalarımızın dedelerimizin yaptığı, bizim gençliğimizde bildiğimiz mısır imecesi sürdürülmeye devam ediliyor. Eski dönemlerde insanlar tarlalarındaki mısırları toplayarak, her akşam sırasıyla birbirlerinin evlerine misafir olarak mısırı hızlı bir şekilde soyarak, birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu geleneğin yeniden yaşatılması ve aynı duyguyu tatmaktan dolayı çok mutluyum' diye konuştu.(DHA)

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Kaynak: DHA

Okan Ünal, Mısır, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 YILLIK MISIR İMECESİ SÜRDÜRÜLÜYOR - Son Dakika

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