Bartın'ın Ulus İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hasan...

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Uzun kazandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Uzun kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Hüseyin Uzun bin 203, CHP adayı Çetin Selçuk Arslan 858, MHP adayı Sevgi Ünal 41 oy aldı.



-Uzun'un öz geçmişi-



Uzun, 1964 Yılında Bartın İlinin Ulus ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren Uzun, ilk göreve 1984 yılında Zonguldak İli Alaplı İlçesi Belediye Başkanlığında Fen İşleri Şantiye Şefliğinden başlamak üzere sırasıyla İçme Suyu İşletme Müdürlüğü, Kanal Otobüs Su İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Alaplı Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatının projelendirilmesinde ve inşaat yapımına kadar olan kısımda koordinatör olarak görev alan Uzun, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Ulus Belediye Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.

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