Orman memurlarının aracı takla attı - Son Dakika
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Orman memurlarının aracı takla attı

24.08.2022 09:22
Orman memurlarının aracı takla attı

Bartın'ın Ulus ilçesinde görevden dönen orman memurlarının içinde bulunduğu araç takla attı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde görevden dönen orman memurlarının içinde bulunduğu araç takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana geldi. Zonguldak Bölge Müdürlüğüne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliği hizmet aracı görev dönüşü Zafer köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada araç içinde bulunan İşletme Şefi Murat Çelik, Orman Muhafaza Memurları Mikail Çelik ve Ferdi Bilgili yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, Bartın, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman memurlarının aracı takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman memurlarının aracı takla attı - Son Dakika
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