Ormanda kafasına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanda kafasına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

07.08.2022 02:16
Ormanda kafasına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kafasına tomruk parçası çarpan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kafasına tomruk parçası çarpan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyünde ailesi ile birlikte ormanlık alana giden ve iddialara göre başına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki Y.A. ağır şekilde yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 7 yaralı Beşiktaş'ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 7 yaralı Beşiktaş'ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 7 yaralı Beşiktaş'ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 7 yaralı
Kaynak: İHA

Bartın, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kafasına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
00:24 Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı
23:59 Programında kavga çıkan sunucu Pınar Ardor iddia etti: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti
23:50 Şarkıcı Oğuzhan Koç, binlerce kişinin doldurduğu konser alanında yağmuru bahane ederek sahneye çıkmadı
23:50 Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi
23:44 Yola fırlayan otomobil facia yarattı: 2 ölü, 3 yaralı
23:43 Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 02:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanda kafasına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement