Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

23.08.2022 22:33
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, şarampole devrilen araçta bulunan orman işletme şefi ile 2 orman muhafaza memuru yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, şarampole devrilen araçta bulunan orman işletme şefi ile 2 orman muhafaza memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliği hizmet aracı, Zafer köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, İşletme Şefi Murat Ç. ile orman muhafaza memurları Mikail Ç. ve Ferdi B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Bartın'da Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet devrildi: 3 yaralı Bartın'da Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet devrildi: 3 yaralı Bakan Bozdağ: 'Kriz ve kaosun olduğu Türkiye vaat ediyorlar' Bakan Bozdağ: 'Kriz ve kaosun olduğu Türkiye vaat ediyorlar'
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı - Son Dakika
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