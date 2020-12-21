Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği - Son Dakika

Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği

21.12.2020 12:18
Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği, System.String[]

BARTIN'ın yüksek rakımlı yaylarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, karpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

BARTIN'ın yüksek rakımlı yaylarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, karpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Ulus ilçesindeki Gezen ve Ardıç Yaylaları'nda kar ve sisin yolaçtığı manzara görenleri hayran bıraktı. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bin 100 rakımlı, 2 hektarlık alanı kaplayan Gezen Yaylası'ndaki ağaçlar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.Yayladaki çam ağaçları, kar ve sisle buluşunca görsel şölen sundu. Yaylada, cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaylalardaki kar örtüsü dronla havadan görüntülendi.


- Bartın
Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği
Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği
Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği
Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği

Bartın, Susuz, Ulus, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği - Son Dakika


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