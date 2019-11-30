Bartın'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Bartın'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 çalışma hedefi olarak belirlediği "Mesleki Eğitim Teması" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli usta-çırak buluşması gerçekleşti.



Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, BAPAPDER ve TAŞPAKON işbirliği Bartın'da "Bartın'ın Yöresel Lezzetleri - Usta Çırak Buluşması" organizasyonunu düzenlendi. Organizasyon kapsamında Bartın'da coğrafi işaret almaya aday olan yöresel değerlerden Taş saç üzerinde sac kavurma, Amasra Salatası, İncir Dondurması, Ağda Tatlısı, Beyaz Baklava, Kabak Burması Tatlısı, Pirinçli Dolma ve Tatlı Böreğin tanıtımı yapıldı. Bartın'da gastronomi alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencilerine yönelik, tecrübe paylaşımının da yapıldığı etkinliklerde son olarak Gazhane Kültür Parkında ünlü şeflerle birlikte Bartın'da coğrafi işaret almaya aday yöresel ürünler hazırlanıp pişirildi. Usta - çırak etkinliğinin de düzenlendiği etkinlikte yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.



Ünlü şefler Bartın'a geldi



Organizasyon için bölge ve ülke genelinde tanınmış mutfak şeflerinden Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Amiraslanow, TAŞPAKON İdari İşler Koordinatörü ve Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Hüdaverdi Akgün, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Rasim Çakıcı, TAŞPAKON Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Yaşar Mete, Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu Başkan Danışmanı Nigar Meyludova ve Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve yemek kitabı yazarı Ali Geyik de Bartın'a gelerek meslek lisesi öğrencilerine iş yaşamındaki başarılarının sırlarını anlattı.



TAŞPAKON İdari İşler Koordinatörü ve Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Hüdaverdi Akgün, "Bartın'ımıza ait ürünlerden coğrafi işarete aday olanların tanıtımı için bulunmaktayız. Aynı zamanda geleceğin mesleği projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ustalar getirdik. Ayrıca Azerbaycan'dan Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Derneği platformunun Genel Başkan Yardımcısı Tahir Amiraslanow aramızda. Şimdi de coğrafyamızın, Bartın'ımızın güzel ürünlerini, unutulmaya yüz tutmuş ürünlerini gün yüzüne çıkartmak ve unutulmamasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - BARTIN