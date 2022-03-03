Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

03.03.2022 13:32

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor.

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

BARTIN - Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Ulus ilçesinde yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplanırken kentin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Bartın'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karahasan ve Alpı köyleri kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan köylerde de eşsiz manzaralar oluştu.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği Bartın'da Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

YORUMLAR
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BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bartın, Ulus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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