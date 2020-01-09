Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

6 saat önce

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü, System.String[]

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

İlçeye bağlı Soğucaksu, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, güzel bir görüntü oluşturdu.

Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde etkili olan yoğun kar nedeniyle gece saatlerinde kapanan köy yolları ise İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Kar nedeniyle sürücülerin yollarda güçlükle ilerlediği görüldü.

Şirinler, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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