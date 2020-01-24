Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Hasankadı, Kumluca ve Kozcağız beldesi yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı, güzel bir görüntü oluşturdu.

Kar nedeniyle gece saatlerinde kapanan köy yolları ise İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Öte yandan Bartın Belediyesi'nden yapılan açıklamada, havaların aşırı soğuması nedeniyle su sayaçlarının donmaması için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları, donan su sayaçlarının üzerine sıcak su dökerek açmamaları ve ayrıca patlayan su sayaçları için belediyeye müracaat etmeleri istendi.