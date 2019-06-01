Son Dakika Haberleri: Bartın İnkumu sahilinde 10 cankurtaran görev yapacak
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Bartın İnkumu sahilinde 10 cankurtaran görev yapacak

1 saat önce

Bartın İnkumu sahilinde 10 cankurtaran görev yapacakBartın Belediye Başkanı Cemal Akın tatil beldesi İnkumu'nda 3 kilometrelik sahil şeridinde bu yıl 10 cankurtaranın 2 zodyak bot ve 1 jet ski ile görev yapacağını söyledi.

Bartın İnkumu sahilinde 10 cankurtaran görev yapacak
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tatil beldesi İnkumu'nda 3 kilometrelik sahil şeridinde bu yıl 10 cankurtaranın 2 zodyak bot ve 1 jet ski ile görev yapacağını söyledi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu sahilinde boğulmalara karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Başkan Akın, geçen yıl 3 kilometrelik sahil şeridinde 678 boğulma vakası gerçekleştiğini, hepsinin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığını belirtti. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 10 cankurtaranın sahilde görev yapacağını açıklayan Akın, "Geçen yıl 2 zodyak bot ve 1 jet ski ile burada görev yapıldı. 30 ayrı noktada can simidi ve ipi var. Onları da kullanıyoruz. Yine hemen girişte çeken akıntının ne olduğunu anlatıyoruz. Yine ışıklı tabela ile denize girilip girilmeyeceğini anlatıyoruz. Bu bilgileri Bartın Belediyesi olarak Sahil Güvenlik'ten alıyoruz. Hava koşulları nedeniyle denize girilemeyeceği zamanlarda ise bütün hoparlörden bunun ilanlarını yapıyoruz. Bütün ekipmanlarımız moderndir. Cankurtaran arkadaşlarımız ehliyetli arkadaşlardır." dedi.
Cemal Akın çeken akıntıya karşı broşürler hazırlattıklarını belirterek, "30 bin civarında bilgilendirme broşürleri basıldı. Onlar da dağıtılıyor. İnşallah bu yıl acı olaylarla karşılaşmayız burada. Ramazan Bayramı için tatil beldemizde bütün güvenlik önlemini aldık." diye konuştu.
Bartın İnkumu sahilinde 10 cankurtaran görev yapacak
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Cemal Akın, Cankurtaran, Bartın, Güncel
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