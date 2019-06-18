Son Dakika Haberleri: BARTIN İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
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BARTIN İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

22 dakika önce

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılarBARTIN'da, mahkemenin eşinden uzaklaştırma kararı verdiği inşaat işçisi Ersin K.(39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
BARTIN'da, mahkemenin eşinden uzaklaştırma kararı verdiği inşaat işçisi Ersin K.(39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ersin K. aşağı indirilirken, vatandaşlar 1 saat boyunca cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Olay, Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahkeme tarafından eşinden uzaklaştırma kararı verilen ve bunalıma giren inşaat işçisi Ersin K., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çatıya çıkan Ersin K.?yi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çatının altına şişme atlama yatağı açarken, polis binanın önündeki yolu trafiğe kapattı. Çatıya çıkan polisler, Ersin K.?yi ikna etmek için görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından Ersin K. ikna edildi.
Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Bazı vatandaşlarda intihar girişimi gerçekleştiren gençle ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Aşağı indirilen Ersin K. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
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