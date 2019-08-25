BARTIN İrem Derici Bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
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İrem Derici Bartın'da 5 bin kişiye konser verdiBARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:43 Kaynak: DHA
İrem Derici Bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
BARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi.
5'inci İnkum Kum Zambağı festivalinin son akşamında pop müziği sanatçısı İrem Derici İnkum tatil beldesinde kumsala kurulan platformda konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirerek, sevenlerini coşturdu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ünlü sanatçı İrem Derici'ye, Bartın'ın tel kırma şalını hediye ederek etti.
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