Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı - Son Dakika

Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı
11.12.2020 14:24
BARTIN'da kent merkezinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüştü, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı.
BARTIN'da kent merkezinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüştü, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıkması dikkat çekti.
Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçen günlerde Çağlayan mevkisindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından, bu sabah saatlerinde de Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi mevkisinden geçen bölümünde su mavi renge döndü. Kötü kokuların yayıldığı ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması dikkat çekti. Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterdi. Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
- Bartın
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