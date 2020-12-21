Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı - Son Dakika

Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı

21.12.2020 11:55

Bartın Irmağı'nda, yumurtadan çıkan ve ırmağın sığ bölgelerinde akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi çekiyor.

Bartın Irmağı'nda, yumurtadan çıkan ve ırmağın sığ bölgelerinde akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi çekiyor.

Irmağın Asma Köprü mevkisinde, boyları 50 santimetreye, ağırlığı 1 kilograma ulaşan tatlı su kefallerinin ırmak yatağına bıraktığı yumurtalardan çıkan 6-7 santimetre uzunluğundaki yavru balıklar, sığ bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Zaman zaman ırmakta karabataklardan kaçmaya çalıştıkları da görülen ve sürü halinde akıntıya karşı yüzen yavru balıklar, ilgi gördü.

Suyun yüzeyinde parlak renkleriyle dikkati çeken balıkları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı
Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı
Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı
Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı

Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irmakta akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı - Son Dakika


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