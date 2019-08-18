Bartın Irmağı'nda balık ölümleri
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Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:28 Kaynak: AA
Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Asma Köprü mevkisinde ırmakta balık ölümleri yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, balık ölümleri görülen ırmaktan incelenmek üzere numune alınarak laboratuvara gönderildi.
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