Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri İncelemesi Başlatıldı - Son Dakika

Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri İncelemesi Başlatıldı

Bartın Irmağı\'nda Balık Ölümleri İncelemesi Başlatıldı
Son Güncelleme: 27.09.2023 14:10

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Kemer Köprü mevkisinde ölü balıkların görülmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek numune aldı. Bartın Belediyesi ise temiz su salarak balıkların can çekiştiği ırmağı rahatlattı. Belediye Başkanı, mevsimsel yağış azlığı nedeniyle su debisinde azalma olduğunu ve oksijen yetersizliği sonucu balık ölümlerinin meydana geldiğini belirtti.

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Irmağın şehir merkezinden geçtiği bölümün Kemer Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Bu arada çok sayıda balığın telef olduğu ve can çekişenlerin de kıyıya yanaştığı görülen ırmağa Bartın Belediyesi tarafından temiz su salındı.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, ırmakta zaman zaman balık ölümleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Mevsimin kurak olması dolayısıyla su seviyesinin düştüğünü ifade eden Fırıncıoğlu, "Mevsimsel olarak yağışların az olduğu dönemlerde su debisinde azalma oluyor. Bu da oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerine yol açıyor. Biz de geçici çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın Belediyesi, Bartın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri İncelemesi Başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı
16:00 A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor
15:34 Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor
15:17 TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı
15:15 Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
15:06 Düzce Valiliği geri adım attı! Tepki çeken isim değişikliği sonrası okula yeniden "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" tabelası asıldı
14:51 Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
14:54 Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı
14:46 A Milli Takım tarihinde bir ilk! Montella, Türkiye'de ikamet etmek zorunda
14:33 Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci 26 yıl sonra bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 16:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri İncelemesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement