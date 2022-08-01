Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme - Son Dakika
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Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme

01.08.2022 15:48

BARTIN Irmağı'nda balık ölümleri meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

BARTIN Irmağı'nda balık ölümleri meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

Bartın- Karabük yolu Potbaşı Köprüsü altından geçen Bartın Irmağı'nda binlerce balık, kıyıya vurdu. Suyun az olduğu bölümlerde sabah saatlerinde ölü balıklar görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, ölü balıklardan inceleme için numune aldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de balıkların toplanmaması ve yenilmemesi uyarısında bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yaz aylarında Bartın Irmağı'nda zaman zaman bu tür balık ölümleri hadisesini yaşıyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin sonrasında ırmaktaki su seviyesi düşmeye başladı. Balıkların oksijen yetersizliğinden ya da başka bir durumdan mı öldüğü konusunda ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı. Sonuca göre hareket edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme - Son Dakika

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