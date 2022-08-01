Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme

Bartın- Karabük yolu Potbaşı Köprüsü altından geçen Bartın Irmağı'nda binlerce balık, kıyıya vurdu. Suyun az olduğu bölümlerde sabah saatlerinde ölü balıklar görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, ölü balıklardan inceleme için numune aldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de balıkların toplanmaması ve yenilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

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