Bartın ırmağı'nda balık ölümlerine karşı su takviyesi

Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine karşı su takviyesi

Bartın'da, kentin içinden geçen Bartın Irmağı'nda azda olsa yaşanan balık ölümleri nedeniyle oksijen yoğunluğunu artırmak için ırmağa su takviyesi yapıldı.

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi, Asma Köprü civarından geçen hafta yaşanan balık ölümleri nedeniyle Bartın Belediyesi her zaman yaptığı yöntemi devreye soktu. Kemerköprü üzerinden geçen ana su isale hattı borusundan ırmağa su bırakılmaya başlandı.

Bartın Belediye Başkan Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü mevkiinde zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını söyleyerek, Yaz aylarında yağışların az olmasına bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerini zaman zaman yaşıyoruz. Bizde bu yılki yağışların az olması ve ırmaktaki oksijen miktarının düşebileceğini varsayarak, ara ara ırmağa su takviyesi yapıyoruz. Kemerköprü üzerinde geçen ana su isale hattımızdan ırmağa su bırakıyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda da yapmıştık, balık ölümlerinin önüne geçerek, başarılı olmuştuk dedi.

Geçen hafta Asma Köprü civarında yaşanan balık ölümlerinin ardından alınan su ve balık numuneleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından laboratuvara gönderilirken, yapılan incelemeler sonucunda her ikisinde de kimyasal atığa rastlanmadı. Balık ölümlerinin yaz aylarında sudaki oksijen miktarının azalmasına dayandırıldı.