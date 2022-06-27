Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi, iskele ve yürüyüş yolları sular altında kaldı - Son Dakika
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Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi, iskele ve yürüyüş yolları sular altında kaldı

27.06.2022 15:30

Bartın Irmağından görüntüler Sular altında kalan iskele ve yürüyüş yollarından görüntüler Bölgede nöbet tutan polis ekiplerinden görüntüler BARTIN - Bartın'da 4 gündür etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi.

Bartın Irmağından görüntüler

Sular altında kalan iskele ve yürüyüş yollarından görüntüler

Bölgede nöbet tutan polis ekiplerinden görüntüler BARTIN - Bartın'da 4 gündür etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Etkili olan sağanakla birlikte iskeleler ve yürüyüş yolları sular altında kaldı. Yağışın devam ettiği kentte belirlenen noktalar dışında, ırmak kenarı vatandaşların girişine kapatıldı.

YORUMLAR
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Şiddetli yağış sonrası Arıt Deresi'nin debisi arttı Şiddetli yağış sonrası Arıt Deresi'nin debisi arttı Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi, iskele ve yürüyüş yolları sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi, iskele ve yürüyüş yolları sular altında kaldı - Son Dakika
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