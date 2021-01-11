- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti - Son Dakika

- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti

11.01.2021 12:44

- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti Bartın Irmağı'nın kıyılarında yoğunluk oluşturan tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti.

- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti

BARTIN - Bartın Irmağı'nın kıyılarında yoğunluk oluşturan tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti.

Bartın Irmağı'nın kent merkezinden geçen kolunda çoğunluğu yavru olan tatlı su kefallerinin oluşturduğu yoğunluk bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Asma mevkiindeki köprüden geçen vatandaşlar ırmak kıyısında balık sürülerinin hareketlerini köprü ve çevresinden takip etti.

Bazı vatandaşlar ilk kez karşılaştıkları durumu cep telefonları ile kameraya aldı.

- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti
- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti
- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti
- Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti

Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
Kullanıcılar ikiye bölündü! Sosyal medyada WhatsApp'ı silmiyoruz kampanyası başlatıldı Kullanıcılar ikiye bölündü! Sosyal medyada WhatsApp'ı silmiyoruz kampanyası başlatıldı         
12:38
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi         
12:04
Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu         
11:53
Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak         
11:03
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın         
10:54
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 13:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bartın Irmağı'nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei