Bartın Irmağı'nda Varil İçerisinde Ceset Bulunması

Bartın
'da, bir kişinin öldürüldükten sonra cesedi varile konularak ırmağa atılmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, "kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar S.A. ile H.G, avukatları, maktul ve sanık yakınları katıldı.
H.G. savunmasında, olay günü maktul Şükrü Kesgin'in, kendilerini yolda gördüğünü ve alkol almak için eve davet ettiğini ileri sürdü.
Kesgin'in alkol satın aldığını ve evine gittiklerini anlatan H.G, ilerleyen süreçte evde uygunsuz söz ve davranışların hakim olmaya başladığını savundu.
H.G, şöyle konuştu:
"Kendisi bize 'Ben alkolleri boşuna mı aldım.' dedi. Tabii bizde uygunsuz söz ve hareketlere ortak olduk. Daha sonra Kesgin, bu durumu sürdürmek istedi biz de buna müsaade etmedik. Eline bıçak aldı biz de kendimizi korumak için onu bıçakladık. Daha sonra cama çıkarak 'Hakkınızı helal edin' dedi ve pencereden aşağı atladı. Yanına indiğimizde hareketsiz halde yattığını gördük. O gece cesedi kömürlüğe sakladık ve üzerine yorgan örttük. Onun evinde uyuya kalmışız. Sabah
kalktığımızda masanın üzerinde duran maktulün telefonunu alarak sattık, onunla alkol aldık, akşam da gazinoda içtik. Gece geç vakitte kömürlükten cesedi alarak el arabasıyla ırmak kenarına getirdik. Orada bir varilin içine koyduk. Varilin içini taşla doldurarak ırmağa attık. Tabii bu durumu polise anlatıp atlatmamakta çok kararsız kaldık. Pişmanım."
Sanık S.A'nın da aynı yönde ifade verdiği duruşmada tanıklar dinlenildi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gelmeyen tanıkların polis zoruyla getirilmesi için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.
Temmuz 2018'de Bartın Irmağı'nda içinde ceset olan varil bulunmuş, cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu sebze meyve halinde çalışan Şükrü Kesgin'e (35) ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve H.G. tutuklanmıştı.