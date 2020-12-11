Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme - Son Dakika

Oksijen yetersizliği nedeniyle balıkların suyun yüzeyinde yoğunlaştığı görülen ırmaktaki kirlilikten kaynaklandığı sanılan bur renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda kirlilikten kaynaklandığı düşünülen renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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