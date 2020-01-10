Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi

12 dakika önce

BARTIN'da, 3 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi, System.String[]

BARTIN'da, 3 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Amasra ve Kurucaşile'de, derelerin ırmağa döküldüğü bölgelerde renk değişimi oldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde 3 gündür etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelerek, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.


Karabük, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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