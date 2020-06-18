Bartın Irmağı Türkiye'nin Venedik'i olacak - Son Dakika

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen, çevresi orman örtüsüyle kaplı Bartın Irmağı'nın, hazırlanan projeyle İtalya'nın Venedik şehrindeki gibi hizmet vermesi planlanıyor.

MÖ 5000'li yıllara dayanan 7 binlik yıllık tarihi geçmişe sahip Bartın Irmağı, gezi tekneleri başta olmak üzere yaya amaçlı köprüler, balıkçılık amaçlı tesisler, parklar, yürüyüş, rekreasyon, kamping, bungalov alanlarının yer alacağı projenin hayata geçirilmesiyle turizme kazandırılacak.

Bartın Valisi Sinan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın'ın içinden ırmak geçen ender şehirlerden olduğunu belirterek, kentin ismini de bu ırmaktan aldığını söyledi.

Kendine özgü faunası, florası ve bitki örtüsü bulunan ve bu açıdan dünyadaki önemli değerlerden biri olan ırmağı değerlendireceklerini belirten Güner, "Dünyadaki bütün önemli şehirlerin içinden su yolu geçer, bu o şehre değer katar, o şehri nitelikli şehirler arasına koyar. Bartın bu açıdan çok şanslı." dedi

"Tüm tesisler koruma amaçlı imar planı çerçevesinde yapılacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüğü, valilik, belediye ve özel idarenin taşkın koruma rekreatif amaçlı, turizm amaçlı projeler üzerinde çalıştığını ve Bartın Irmağı Islahı Projesi'nin bu yılın yatırım programında yer aldığını anlatan Güner, program kapsamında TOKİ Köprüsü yapıldığını ifade etti.

Yine 21 kilometrelik alanda ihtiyaç duyulan yerlerde yatak ıslahı, taşkın koruma yapılarak ırmağın projeye uygun hale getirileceğini anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Daha sonra belediye, özel idare ve DSİ'nin de desteğiyle yaya amaçlı köprüler, balıkçılık amaçlı tesisler, parklar, yürüyüş, rekreasyon, kamping, bungalov alanları olmak üzere büyük bir projenin hayata geçirilmesi yıllar içinde gerçekleştirilecek. Projede en önemli atak bu yıl yapıldı. Burası kamuoyunun pek bilmemesiyle birlikte doğal nitelikte koruma alanı ve o maksatla tescil edildi. Biz bu değeri tüketme değil, koruyarak kullanma noktasındayız. Her türlü ekonomik ve turistik projenin sürdürülebilmesi çok önemli. Bahsettiğimiz tüm tesisler koruma amaçlı imar planı çerçevesinde yapılacak."

Vali Güner, bir nehrin, bir ilin prestiji olduğunu ve bu güzelliği ve bu önemi kent insanının anladığını dile getirdi.

Bartın Irmağı'nı Bartın'la buluşturarak ekonomiye, turizme, kültüre katkı sağlayacaklarını vurgulayan Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin parklar, yaya köprüleri ve teknelerin bağlanabileceği bir iskele yapılacak. Hepsi buranın koruma planı içerisinde olacak. Kesinlikle buranın değerini tüketerek kullanmayacağız. 7 bin yıllık bu tarihi, 7 yılda, 70 yılda tüketmeyeceğiz, bir başka 7 bin yıla taşıyacağız. Bartın Irmağı'ndan kalkan bir tekne Amasra, İnkumu, Çakraz, Mugada gibi sahillerimize gidebilecek. Bu sene projemize taşkın koruma tesisleriyle start verdik hemen ardından rekreatif, sportif, kültürel, turizm ve ekonomik projelere başlıyoruz inşallah."

"Bartın Irmağı, yurt içi ve yurt dışı turizminin bir parçası olacak"

Bartın Irmağın'da hayata geçirilecek destinasyonların tur operatörlerinin, turizm şirketlerinin bir sportif, kültürel, turizm, balıkçılık, tekne gezisi destinasyonunda yer alarak insanların bölgeyi kolaylıkla keşfedebileceğine vurgu yapan Güner, dijital dünyanın, sosyal medyanın da katkısıyla ırmakta hayata geçirecekleri destinasyonların hızlı şekilde yayılacağını, Bartın Irmağı'nın, yurt içi ve yurt dışı turizminin bir parçası olacağını vurguladı.

Vali Güner, Bartın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesine de yakınlığı göz önüne alındığında projenin hayata geçirilmesinin bölge turizmine önemli ivme kazandıracağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Safranbolu veya Amasra için bölgeye gelecek ziyaretçilerin ana durağı burası olacak. Bartın'a gelecek turistlere teknelerle ırmak ve deniz gezintisinin yanı sıra koylarda denize girme imkanı verilecek. Böylece turizm çeşitliliği sayesinde insanların bölgede konaklamasını sağlayacağız."