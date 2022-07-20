BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR - Son Dakika
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BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR

20.07.2022 13:47
BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR

BARTIN'da yaşanan sel felaketinin sonrasında ırmak yatağına devrilen ağaçlar, koruma kurulundan alınan izinle ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.

BARTIN'da yaşanan sel felaketinin sonrasında ırmak yatağına devrilen ağaçlar, koruma kurulundan alınan izinle ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen ırmak kenarlarında suya devrilen ağaçlar ekipler tarafından temizlenmeye başlandı. 1. derecede doğal sit alanı olan Bartın ırmak yatağının temizlenmesi için Karabük Kültür ve Koruma Kurulu'ndan alınan izinle ırmak boyunca suyun akışını engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı. 10 kişiden oluşan ekip sal yardımıyla ağaçlara yanaşarak, motorlu testerelerle devrilen ağaçları keserek, bulundukları yerden aldı. Kemerköprü ve Yalı mevkii boyunca yaklaşık 5 kilometrelik alanda başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Karadeniz, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR - Son Dakika

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