Bartın Irmağı yeniden köpürdü - Son Dakika

BARTIN kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı köpürdü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bartın Irmağı'nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında 9 Aralık'ta köpük oluşmuştu. Aynı manzara bugün yeniden yaşanmaya başladı. Irmağın önündeki bentten akan sular köpük oluştururken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bir önceki köpürmeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sudan numune alarak çalışma başlatmıştı.