Bartın ırmağında su samuru görüntülendi - Son Dakika

Bartın ırmağında su samuru görüntülendi
27.01.2021 23:47
Bartın ırmağında su samuru görüntülendi Bartın ırmağının Boğaz mevkiinde nesli tükenme tehlikesi altında yer alan su samuru görüntülendi.
Bartın ırmağında su samuru görüntülendi
BARTIN - Bartın ırmağının Boğaz mevkiinde nesli tükenme tehlikesi altında yer alan su samuru görüntülendi.
Bartın'da ırmak kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar ırmak suyunun içinde su samuru olduğunu fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar büyük heyecan yaşarken bir süre çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu.
Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.
Son Dakika Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi İstanbul'da hasretle beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış