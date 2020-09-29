"Bartın İşi Tel Kırma" tescillendi - Son Dakika

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Bartın'a özgü olan Tel Kırma sanatı için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınarak "Bartın İşi Tel Kırma" olarak tescil yapıldı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, 17'nci yüzyıldan günümüze ulaşan, diğer nakışlardan en önemli farkı hiç iplik kullanılmadan sadece özel iğnesi ve telle çalışılması olan tel kırma işinin ilk kez Bartın'da yapıldığı belirtildi.

Bartın'a özgü olan tel kırma sanatı için Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınarak ürünün "Bartın İşi Tel Kırma" olarak tescil edildiğinin kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda diğer illerimizde de tel kırma olarak öğretilen ve üretilen yöremize has geleneksel el sanatımız tescillendiği şekilde tüm ülkemizde "Bartın İşi Tel Kırma" ismi ile anılacak olup Bartın "Bartın İşi Tel Kırma"yla markalaşacaktır."