BARTIN İTFAİYE, OTO YIKAMACIYA GİREN YILANI DOĞAYA SALDI
1 saat önce
BARTIN'da, bir oto yıkamacısına giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:53 Kaynak: DHA
BARTIN'da, bir oto yıkamacısına giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı. Bartın
Kavallar Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına giren yılanı görenler durumu itfaiye bildirdi. Dükkana gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkama makinelerinin arkasına giren yılanı hayvan yakalama aparatı ile yakalayarak torbaya koydu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan daha sonra doğaya salındı.
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