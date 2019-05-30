Son Dakika Haberleri: BARTIN İTFAİYE, OTO YIKAMACIYA GİREN YILANI DOĞAYA SALDI
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BARTIN İTFAİYE, OTO YIKAMACIYA GİREN YILANI DOĞAYA SALDI

1 saat önce

BARTIN'da, bir oto yıkamacısına giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı.

BARTIN'da, bir oto yıkamacısına giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı. Bartın Kavallar Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına giren yılanı görenler durumu itfaiye bildirdi. Dükkana gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkama makinelerinin arkasına giren yılanı hayvan yakalama aparatı ile yakalayarak torbaya koydu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan daha sonra doğaya salındı.
BARTIN İTFAİYE, OTO YIKAMACIYA GİREN YILANI DOĞAYA SALDI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:53 Kaynak: DHA
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