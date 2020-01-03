Bartın jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Son Dakika

Bartın jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

6 saat önce

Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladıBartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi.

Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi. Veteriner yaralı köpeği alarak tedavisi için kliniğe götürdü.

Bartın- Karabük yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Çayırköy mevkiinde yol kenarında sekerek yürüyen köpeği görerek durdu. Bacağından kan akan köpeğe bir aracın çarptığını tahmin eden jandarma ekibi köpeğe su verdi. Jandarma daha sonra veterinere durumu bildirdi. Belirtilen yere gelen veteriner, köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.

Bartın jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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